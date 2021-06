Vídeo mostra PM de Recife dando tiro de borracha no rosto de homem durante protesto

Cenas mostram que a polícia foi atrás do homem de 29 anos para disparar os tiros contra seu rosto. Cidadão que sequer participava das manifestações contra Bolsonaro ficou cego de um olho edit

247 - Circula nas redes sociais um vídeo completo da cena em que um policial militar atirou mirando o olho de um cidadão no Recife no último sábado (29), durante as manifestações contra Jair Bolsonaro. Jonas Correia, de 29 anos, acabou ficando cego de um olho.

Nas cenas, é possível comprovar que o agente vai atrás do cidadão sem que ele tivesse feito nada. No vídeo, é o homem que leva uma bicicleta e veste camiseta branca.

No mesmo dia, outro homem, de 51 anos , Daniel Campelo, também ficou cego de um olho após ser atingido pela PM na capital de Pernambuco. Nenhum dos dois participava dos atos contra o governo e em defesa da vacina contra a Covid-19.

O governador Paulo Câmara (PSB) afastou o PM que comandou a violência na capital durante os atos. A OAB também se posicionou em repúdio à violência.

