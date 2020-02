Vídeo: pipoca do DJ Alok tem gritos de 'Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*'

Protesto com folia aconteceu no Farol da Barra, em Salvador edit

247 - Neste Carnaval tomado de protestos contra figuras políticas do governo Bolsonaro e homenagens aos excluídos, na festa rave do DJ Alok não foi diferente.

Em Salvador, no Farol da Barra, os foliões que curtiam a música eletrônica do brasileiro pularam aos gritos de ‘Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*’ neste sábado 22, terceiro dia de folia da capital baiana.

Na Sapucaí, no Rio de Janeiro, a primeira escola a pisar na passarela, Unidos de Vigário Geral, já levou um protesto contra Bolsonaro com um boneco gigante do palhaço Bozo.

No Anhembi, em São Paulo, a vereadora assassinada Marielle Franco foi homenageada, assim como os negros alvo de violência das polícias no Brasil.

Pipoca do DJ Alok, em Salvador, tem gritos de 'Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*' pic.twitter.com/AZef30Odzz — Brasil 247 (@brasil247) February 22, 2020