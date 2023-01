(Vídeo) Polícia identifica agressor que espancou crianças em praia de Salvador

Agressões aconteceram na praia de Itapuã no último domingo (1). Pai das meninas chegou a arremessar uma delas na areia edit

247 - A Polícia Civil conseguiu identificar quem é o homem que aparece espancando duas crianças com um chinelo na praia de Itapuã, em Salvador. O vídeo com as agressões viralizou na internet nesta segunda-feira (2) e causou revolta.

Nas imagens é possível ver o homem, que está sem camisa, dar uma sequência de chineladas em duas meninas. Depois, ele levanta uma delas e a joga no chão.

Homem é flagrado espancando crianças em praia de Salvador pic.twitter.com/wEXTCM7dXO — BNews (@bnews_oficial) January 2, 2023

De acordo com reportagem do G1, o homem, que seria pai das meninas, deve ser ouvido na Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Contra Criança Adolescente (Derca) de Feira de Santana, cidade em que a família mora. Também serão coletados os depoimentos das crianças.

A polícia afirmou que o Conselho Tutelar também está em contato com o órgão para contribuir com a apuração dos fatos.

Informações de pessoas que presenciaram a cena dão conta de que o pai teria ficado “irritado” com o fato das meninas terem saído de perto dele para tomar banho de mar e, ao retornar para a areia, se perdido dos pais.

Em entrevista ao Jornal Massa, o homem disse que bateu “por amor”. "Eu errei, passei dos limites, mas não matei minhas filhas. O único dinheiro que eu tinha usei para passar a virada de ano na beira da praia com os familiares da minha esposa porque eu não tinha condições de ir para canto nenhum. A gente se juntou, comprou carne, bebida, fez um churrasco... e aí, de repente aconteceu esse momento inesperado, que eu já não aguentava mais reclamar", declarou.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) informou que tomou conhecimento do caso e que direcionou o vídeo a uma Promotoria de Justiça para a apuração dos fatos e tomada das medidas cabíveis contra o suspeito.

