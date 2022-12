Vilma Reis cobra esquema de segurança para os ônibus da caravana da posse de Lula

Apoie o 247

247 - A ativista, socióloga e integrante do Conselho Editorial do Brasil 247 Vilma Reis, em entrevista ao Giro das Onze, da TV 247, nesta segunda-feira (26), cobrou que governadores montem um esquema de segurança que garanta a proteção dos brasileiros que, de ônibus, farão caravanas partindo de várias regiões do Brasil rumo a Brasília, para presenciar em 1 de janeiro a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República.

Faltando menos de uma semana para o evento, o Brasil se encontra sob clima de tensão diante de uma tentativa de um atentado a bomba em Brasília e do receio de que outros episódios semelhantes possam ocorrer.

“Precisa uma mobilização para que nosso povo não tenha medo de ir à posse, mas a gente precisa ter um esquema de segurança nas estradas. Penso que é muito importante a gente garantir [a segurança] com os governadores. É uma sugestão nossa que a gente pede que os governadores prestem atenção. É importante que as polícias estejam nas estradas e que tenha muita cobertura cada ônibus que sair de cada lugar do Brasil em direção a Brasília, que tenha alguém filmando o trajeto todo. Para qualquer coisa que acontecer ter as condições de pedir socorro", disse.

Vilma Reis destacou ser necessário não temer a violência bolsonarista: "o horror do terrorismo é nos controlar pelo medo, e a gente deve ter muita força de não ser controlada pelo medo. A gente precisa garantir, inclusive, que tenha muita gente em Brasília para que a festa da posse de Lula aconteça, resguardando a vida de Lula, obviamente".

