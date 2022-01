Vilma Reis: "há muita desonestidade intelectual nos ataques ao movimento negro"

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à, a socióloga e ativista Vilma Reis falou sobre ataques sofridos por militantes do movimento negro. “A mídia corporativa nos atacou de forma covarde na luta pelas cotas. E os ataques que sofremos tanto dessa mídia como de setores da esquerda têm muita desonestidade intelectual”, afirma.

Reis cita a filósofa e ativista Sueli Carneiro, afirmando que o fenômeno histórico mais longevo da nossa sociedade é a escravização do povo negro, que durou mais de 400 anos.

Segundo ela, militantes do movimento negro sofrem preconceitos e ataques até mesmo dentro do campo progressista. “Atacar o movimento negro e esconder esses fatos é desonestidade intelectual. Há dirigentes políticos que vivem procurando treta com o movimento negro, que se pauta pela autonomia e contra as tutelas políticas. Nós não daremos um passo atrás, a não ser para ganhar impulso”, afirma.

PUBLICIDADE

Reis ressalta que a população negra equivale a 56,2% do país, mas, no entanto, ocupa apenas 2,3% do espaço de poder no Congresso Nacional. Enquanto isso, ela é massacrada nas ruas. “E pode haver quem ache isso irrelevante? Em 20 anos, nós enterramos 1 milhão e 200 mil jovens negros. São 60 mil por ano. Isso pode ser pouco para alguém?".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE