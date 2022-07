Vilma Reis: Michelle é a negação de toda a luta das mulheres

A ativista do movimento negro e pré-candidata a deputada federal pelo PT da Bahia, Vilma Reis, rebateu o discurso da primeira-dama sobre as ações do governo para as mulheres edit

247 - A ativista do movimento negro, socióloga e pré-candidata à deputada federal pelo PT da Bahia, Vilma Reis, participou do programa Giro das Onze da TV 247.

Ao comentar o discurso da primeira-dama Michelle Bolsonaro durante a convenção que oficializou a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro pelo PL em que ela disse que o governo foi o que mais fez pelas mulheres brasileiras.

“Essa Michelle é a negação de toda a luta das mulheres e do movimento de mulheres. O governo Bolsonaro, de 2019 até aqui, fez uma redução de 79% do orçamento no enfrentamento à violência”, enfatizou Vilma Reis, que ainda citou o desmonte das políticas públicas para as mulheres a partir do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

“Esse ministério é uma vergonha. Um ministério que desmontou os serviços. O recurso de 2020 para 2021, quando nós tínhamos uma situação absurda de feminicídio no país, vergonhosamente eles reduziram por meio de contingenciamento que foram matando as políticas de acolhimento às mulheres e as meninas”, frisou.

Segundo Vilma, foi o governo Bolsonaro que desmontou as políticas sociais que são essenciais para as mulheres, como a rede do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), “que é onde as mulheres vão para se inscrever no Bolsa Família, onde vão buscar ajuda e todo o apoio aos conselhos tutelares”.

