Vini Jr. volta a ser alvo de racismo em Atlético x Real Madrid: 'É um macaco'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Antes do início da partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Copa do Rei, Vinícius Júnior voltou a ser alvo de racismo por torcedores que aguardavam o jogo. Um grupo gritava "Vinícius é um macaco" nas redondezas do estádio Civitas Metropolitano, em vídeo divulgado pelo "The Athletic". As informações são do jornal Estado de S.Paulo.

O jornal espanhol "AS" também relatou o ocorrido e disse que os gritos começaram quando o ônibus do Real Madrid se aproximou do estádio. No sistema de alto-falantes, uma mensagem alertou sobre as possíveis punições para atos de racismo no local.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: