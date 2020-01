Weintraub atrasa edital e pesquisadores abandonam estudos sobre óleo no Nordeste

O edital emergencial da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) para financiar pesquisas sobre as consequências do vazamento de óleo no litoral do Nordeste está com seu resultado atrasado há quase um mês por falta de dinheiro. A Capes pertence ao Ministério da Educação, comandado por Abraham Weintraub edit

247 - O edital emergencial da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) para financiar pesquisas sobre as consequências do vazamento de óleo no litoral do Nordeste está com seu resultado atrasado há quase um mês por falta de dinheiro. Pesquisadores estão abandonando o projeto, ou buscando outras instituições para arcar com os gastos. A Capes pertence ao Ministério da Educação, comandado por Abraham Weintraub.

O resultado deveria ter sido divulgado a partir de 18 de dezembro. A Capes afirma ter recebido "muitas propostas" e diz não haver data para um resultado. Foram enviadas 276 propostas, que disputarão R$ 1,36 milhão.

“Paramos tudo por um tempo para ver isso, mas temos de seguir em frente", um dos pesquisadores ao portal Uol. "Os grupos sérios estão olhando para outros recursos porque não se sabe como ficará. Em síntese: o derramamento de óleo deixa de ser prioridade nesse cenário", afirmou.

Outro pesquisador disse que "já tivemos muitos efeitos causados pelo ambiente, e não tivemos resposta à altura". "Não tivemos como entrar mais em ação porque as universidades estavam sem nenhum dinheiro, não teve nenhuma verba extra. Era para termos um edital antes, com mais recursos e contemplando mais cientistas".