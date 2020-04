Weintraub ignora eleição e coloca filiado do PSL como reitor no IFRN

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, nomeou o servidor Josué de Oliveira Moreira, filiado ao PSL desde 2018, como reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) edit

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, nomeou o servidor Josué de Oliveira Moreira, filiado ao PSL desde 2018, como reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Moreira, no entanto, não disputou a eleição para o cargo em dezembro do ano passado. o ministro publicou uma portaria na edição de sexta-feira (17) do Diário Oficial da União oficializando a decisão.

O professor José Arnóbio de Araújo Filho, atual diretor geral do campus do IFRN Central, foi eleito reitor com 48,25% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Wyllys Abel Farkatt Tabosa, reitor da gestão passada, com 42,26%.

Em entrevista ao G1, o reitor eleito, José Arnóbio, afirmou que a ação do MEC é "descabida". "Para a nossa surpresa, hoje pela manhã eu vejo que o reitor eleito não ia tomar posse e que eles iam colocar um interventor à frente da instituição", complementou. "Esse processo vai ser judicializado, porque é descabida uma ação autoritária como essa que aconteceu com o IFRN", acrescentou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.