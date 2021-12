Wellington Dias anuncia mobilização para atender população piauiense atingida pelas chuvas

"Todas as providências serão tomadas", afirma em vídeo o governador edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), declarou em vídeo nesta segunda-feira (27) que está mobilizando equipes para atender a população do estado que sofre com fortes chuvas.

Segundo Dias, nos municípios de Uruçuí e Ribeiro Gonçalves, de quinta-feira (23) até domingo (26). o volume de chuvas chegou a 300mm.

"Todas as providências serão tomadas. Coloquei à disposição toda nossa equipe da Defesa Civil, bombeiros, da Secretaria da Assistência Social, o que for necessário, para o atendimento à população", disse o governador.

PUBLICIDADE

Governo do Piauí anuncia auxílio à população do estado atingida pelas chuvas pic.twitter.com/ayHX1Q5XOh — Brasil 247 (@brasil247) December 27, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE