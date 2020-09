Wellington Dias assume a presidência do Consórcio Nordeste

Governador do Piauí, Wellington Dias (PT) foi eleito, por unanimidade, presidente do Consórcio Nordeste. Ele assume no lugar do governador da Bahia, Rui Costa (PT) edit

247 - O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), foi eleito, por unanimidade, presidente do Consórcio Nordeste nesta segunda-feira, 28, em reunião por videoconferência com os governadores da região. Ele assume no lugar do governador da Bahia, Rui Costa (PT).

Dias destacou que seu trabalho será focado nos temas de gestão integrada para o desenvolvimento da região.

“É uma grande responsabilidade que assumo pela confiança dos nove estados do Nordeste que, por unanimidade, escolheram o meu nome para presidir no próximo período o Consórcio do Nordeste. Vamos trabalhar a gestão, a integração do Nordeste em um projeto de desenvolvimento nas áreas da tecnologia, infraestrutura, turismo, economia, relação internacional, agricultura familiar, ou seja, toda uma política de saúde e de segurança, de educação, integrados para o bem da população e desenvolvimento do Nordeste”, disse.

A escolha de dias foi elogiada pelo governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), e pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdob).

Flávio Dino, governador do Maranhão, elogiou o trabalho executado por Rui Costa à frente do Consórcio e destacou a amizade com o chefe do executivo piauiense. “Nosso companheiro Rui fez um excelente trabalhado nesse período desafiador. Wellington Dias é um amigo que tenho há 30 anos, com muita cumplicidade e sei da competência dele desde que era presidente do Sindicato dos Bancários. Acho que o Consórcio estará muito bem conduzido por ele, vai nos representar muito bem”, disse Dino.