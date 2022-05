Wellington Dias diz que Lula e presidente da Fiesp têm "relação de confiança e proximidade"

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-governador Wellington Dias (PT-PI), um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula (PT), afirmou ao Estado de S. Paulo que o ex-mandatário petista e o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Alencar, “têm uma relação de confiança e proximidade” que vai além da eleição. Josué Alencar é filho do ex-vice-presidente de Lula, José Alencar.

Dias afirmou que assim como Josué Alencar, o PT tem outros interlocutores trabalhando pela aproximação entre o empresariado e a chapa Lula-Alckmin. “Temos colaboradores ajudando com setores de energia, infraestrutura, construção, comércio, turismo. Lula e Alckmin querem entender o que está impactando e as mudanças necessárias, colhendo subsídios para o programa de governo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE