Wellington Dias estima que 40 mil brasileiros estejam na fila por vaga hospitalar: "gente morrendo sem respirador"

247 - Presidente do Fórum de Governadores e governador do Piauí, Wellington Dias (PT), afirmou nesta quinta-feira (11) que a rede de saúde do Brasil apresenta-se neste momento em "colapso" por conta do avanço da Covid-19.

Dias estima que 30 ou 40 mil brasileiros encontram-se em filas por vagas hospitalares, muitas vezes morrendo sem a possibilidade de contar com atendimento médico. "Já estamos num colapso na rede hospitalar. Tem neste instante uma fila gigante, algo como 30 a 40 mil pessoas em todas as filas hospitalares, por vaga de UTI e, em alguns lugares, também de leito clínico. Ou seja: gente morrendo sem respirador. O pulmão não funciona mais, e ele não tem o equipamento para auxiliar".

O governador defendeu que mais medidas restritivas sejam tomadas para evitar o aumento de óbitos.

