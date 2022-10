Wellington Dias grava vídeo em repúdio aos ataques contra o STF e PF feitos pelo bolsonarista Roberto Jefferson (vídeo)

"Agiu com total desrespeito e irresponsabilidade, podendo ter tirado a vida de uma ou mais pessoas”, diz o senador eleito Wellington Dias no vídeo edit

247 - O ex-governador e senador eleito Wellington Dias (PT) publicou um vídeo neste domingo (23) repudiando o ataque do ex-deputado bolsonarista e ex-presidente do PTB Roberto Jefferson fez contra uma equipe da Polícia Federal que cumpria uma ordem de prisão contra ele expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. “Repudio o ato do ex-deputado Roberto Jefferson, que agiu com total desrespeito e irresponsabilidade, podendo ter tirado a vida de uma ou mais pessoas”, diz Dias no vídeo.

Em outro trecho, o petista ressalta que “as agressões feitas de forma gratuita à ministra Carmen Lúcia são inaceitáveis, assim como o desrespeito às instituições e autoridades, por isso deixo aqui a minha solidariedade ao Supremo Federal, Polícia Federal e instituições”.

“Creio que a democracia é a melhor alternativa que temos para viver bem, com oportunidades, mais igualdade e tendo a constituição como o grande manual”, destacou ainda.

Durante o ataque, o delegado Marcelo Vilella teria sido atingido na cabeça e na perna; e a policial Karina Lino Miranda de Oliveira teria sido ferida na cabeça por estilhaços de uma granada arremessada pelo ex-deputado.

