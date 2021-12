Whindersson Nunes fará leilão para ajudar vítimas das chuvas na Bahia

Apoie o 247

Metrópoles - O youtuber e humorista Whindersson Nunes anunciou que fará um leilão de seus pertences para ajudar as vítimas das chuvas na Bahia. Ele explicou, no Twitter, que vai liberar um site para vender peças importantes que usou ao longo da vida.

No tuíte, o comediante adianta que a lista conta com artigos raros, como a roupa que usou no primeiro show que fez. Também estão entre os itens o look usado no vídeo Qual é a senha do Wi-Fi, e a primeira guitarra que ele teve. “O [valor] arrecadado vai pras aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia”, explicou.

Nos próximos dias vou liberar um site leiloando algumas peças marcantes pra minha vida, a roupa do primeiro show, a roupa de “qual é a senha do Wi-Fi”, e tbm a primeira guitarra q tive, e várias coisas. O arrecadado vai pras aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia PUBLICIDADE December 26, 2021

