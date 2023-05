Zeca Baleiro expulsa de show bolsonarista que interrompeu performance para questionar Lei Rouanet (vídeo)

Apoie o 247

247 - O cantor Zeca Baleiro teve de parar um show que fazia neste fim de semana na Festa Literária de Penedo (FliPenedo), em Alagoas, para, enfurecido, dar uma bronca em um bolsonarista que questionou a Lei Rouanet.

Criada em 1991, a Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, prevê que produtores culturais busquem investimento privado para financiar projetos. Em troca, as empresas podem abater parcela do valor investido no Imposto de Renda.

Zeca Baleiro foi interrompido enquanto falava sobre seu apoio ao presidente Lula nas últimas eleições. "E a Lei Rouanet?", questionou um bolsonarista na plateia.

"Tu sabe o que é Lei Rouanet? Fala aqui (sic.)", retrucou o artista, que, com ânimos exaltados, desceu do palco em direção ao bolsonarista.

O bolsonarista foi convidado a se retirar do show pelo próprio Zeca Baleiro após receber uma lição de moral do cantor.

"Venha aqui falar sobre a Lei Rouanet. Sabe p**** nenhuma, bicho. Cala sua boca ai. Não sabe o que falar, não fala. Não sabe o que é Lei Rouanet. Tem parente seu que foi beneficiado pela Lei Rouanet, porque isso gera trabalho para uma cadeia imensa de trabalhadores. Isso é ignorância sua. Não saia falando isso por ai, não. Pode se retirar do meu show se quiser", disse o cantor, após retornar ao palco.

A altercação se deu sob aplausos dos fãs de Zeca Baleiro.

A Lei Rouanet foi amplamente atacada nos últimos anos, durante os governos ultraneoliberais de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Já o presidente Lula, através da ministra da Cultura, Margareth Menezes, estabeleceu novos valores do cachê por apresentação de artista, subindo para até R$ 25 mil, de R$ 3 mil na gestão anterior.

Veja:

ZECA BALEIRO pic.twitter.com/kJAV4gUdg4 — Renan Brites Peixoto (@RenanPeixoto_) May 7, 2023

(Com informações do G1).

