29 passageiros ficam feridos em metrô no Rio após falso boato de arrastão e tiroteio

Apoie o 247

ICL

247- Uma confusão assustou quem estava no metrô e deixou 29 passageiros feridos na estação Estácio, na cidade do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (20). Com a estação lotada, pessoas caíram em cima umas das outras na escada rolante. Há imagens de passageiros com sangramento na cabeça. As informações são do portal G1.

Uma passageira relatou que, quando ia subir a escada rolante, viu pessoas caindo. Houve gritos de "fogo, arrastão". Outros frequentadores, sem entender o que acontecia, se desesperaram. Outro contou que viu uma passageira com a perna quebrada.

"A escada estava subindo, e de repente, ela foi voltando, prendendo os pés das pessoas na escada", contou a diarista Elisandra Ribeiro Martins.

Uma passageira na cadeira de rodas afirmou que houve quem dissesse que estava acontecendo um arrastão.

"Quando eu estava saindo, teve uma correria. Falaram: 'Corre, que tá tendo muito tiro'. Eu subi e liguei para a minha mãe porque eu tenho ataque nervoso. Eu entrei em pânico", contou a operadora de caixa Kelly Gomes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.