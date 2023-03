3ª edição do Mesa Festival reúne grandes especialistas e artistas para discutir diversidade religiosa em BH neste sábado (11)

Considerado um dos maiores eventos do Brasil sobre o tema, festival pretende mostrar por meio da arte e do diálogo a importância da harmonia na discussão sobre as diversas crenças edit

247 - Depois do sucesso da segunda edição, que reuniu milhares de pessoas em 2022, o Mesa Festival volta à cena para ampliar a discussão sobre diversidade religiosa na capital mineira. O evento será realizado no Galpão 54, no Bairro Lagoinha, dia 11 de março, a partir das 10h, e vai reunir pensadores, especialistas e líderes religiosos para participar de mesas redondas temáticas com pautas importantes sobre direitos humanos, teologia e cidadania, sempre partindo da pluralidade de crenças.

O dia também vai contar com uma programação artística com alguns dos mais importantes nomes da música religiosa do Brasil, como Kléber Lucas, Kivitz, Tom Nascimento, Leonardo Gonçalves e Sérgio Pererê que estarão presentes para compartilhar sua fé por meio de canções, e ainda a banda Samba da Resistência, Paiol de Tonha, a cantora Marina Gomes e Lopes Dude.

Para formar o grupo de debatedores, foram convidados os pastores Felipe Gibran e Henrique Vieira; a coordenadora do Centro Nacional de Africanidades (Cenarab), Makota Celinha; o pesquisador de Ciências da Religião, Fellipe dos Anjos; a pastora trans, Alexya Salvador; o líder indígena Cacique Merong; e o teólogo André Musskopf. Também vão participar a especialista em feminismo islâmico Fabíola Oliveira, a doutora em sociologia Nina Rosas, a pesquisadora de Teologia e Diversidade Sexual Karen Collares, a ecoteóloga feminista e indigenista Priscilla Ribeiro, o teólogo e filósofo Rafael Rodrigues, a doutora em Ciências da Religião Ana Esther e a fundadora da Frente Evangélica Pela Legalização do Aborto Camila Montovani.

Os temas debatidos serão: “Justiça de Gênero no Islã e no Cristianismo”, “Ecoteologia Indigenista”, Justiça Racial e Negritude”, Justiça Social e Cidadania” e “Justiça Social e Comunidade LGBTQIA +". As discussões serão sempre norteadas pela temática da justiça social, mas tendo as várias religiões como pano de fundo. "Convidamos pensadores e especialistas com grande conhecimento e vivências sobre cada assunto, e vindos das mais diferentes crenças. Todos muito generosos, respeitosos e abertos ao diálogo franco, o que é muito importante para um país tão diverso como o Brasil e que ainda convive com aumento da intolerância religiosa”, aponta o produtor do evento, Gustavo Tavares.

Os visitantes ainda poderão aproveitar uma grande feira multicultural, com a presença de comunidades e entidades de Belo Horizonte e cidades próximas, como as tribos indígenas Pataxó (Carmésia) e Kamakã Mongoió (Brumadinho), Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango, Mercado Negro, Quintal e Gastro For All.

O Mesa Festival é pensado, idealizado e produzido pela Gás Produtora, em sua terceira edição, tem patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur e apoio do Jornal O Tempo e da Rede Minas de Televisão. O evento tem entrada-social gratuita, com retirada de ingressos pela plataforma Gofree. Também há uma área vip / open bar, com ingressos no valor de R$ 150.

Confira a programação completa:

PALCO LIBERDADE – SHOWS MUSICAIS

10h – Samba da Resistência

12h – Marina Gomes

14h – Paiol de Tonha

15h30 – Lopes Dude

17h – Kivitz

18h – Leonardo Gonçalves

19h – Tom Nascimento

20h15 – Kléber Lucas

22h – Sérgio Pererê

ESPAÇO MANGABEIRAS – DEBATES

10h – Justiça de Gênero no Islã e no Cristianismo Fabíola Oliveira, Nina Rosas e Karen Collares

11h40 – Ecoteologia Indigenista Fellipe dos Anjos, Priscilla Ribeiro e Cacique Merong

15h – Justiça Racial e Negritude, Pastor Henrique Vieira, Makota Celinha e Kléber Lucas

16h30 – Justiça Social e Cidadania Rafael Rodrigues, Alexa Salvador e Pastor Felipe Gibran

18h – Justiça Social e Comunidade LGBTQIA+ André Musskopf, Ana Esther e Camila Mantovani

SERVIÇO

MESA FESTIVAL

Local: Galpão 54, R. Francisco Soucasseaux, 54 - Lagoinha, Belo Horizonte

Data: 11/03 de 10h às 23h

Ingressos: Entrada-social gratuita com retirada de ingressos pela plataforma Gofree - O evento também conta com uma área vip / open bar com ingressos no valor de R$150,00 - https://eventos.gofree.co/mesa-festival-2023_27321/

