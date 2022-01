40% das cidades de Minas Gerais estão em Estado de Emergência por causa das chuvas. Há riscos de rompimento de barragens

Segundo o governo, 26.492 pessoas estão desalojadas e outras 4.047 que estão desabrigadas no estado. Em Ouro Preto, barragem da Vale subiu alerta de emergência edit

247 - As fortes chuvas que têm caído em Minas Gerais nas últimas semanas elevaram para 374 o número de cidades em situação de emergência, o que corresponde a 43% de todo o estado.

Entre as cidades atingidas pelas enchentes estão a capital, Belo Horizonte, Nova Lima, Betim, Montes Claros, Governador Valadares, Caratinga, Teófilo Otoni e Pará de Minas.

De acordo com o Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, divulgado nesta quinta-feira (13), 26.492 pessoas estão desalojadas e outras 4.047 que estão desabrigadas por conta das chuvas. O estado contabiliza 25 mortes desde o início do período chuvoso.

Segundo o governo de Minas, cerca de 36 mil itens de ajuda humanitária foram entregues aos municípios nas regiões atingidas, sendo 11.820 cestas básicas, 4.157 colchões, 10.125 kits de limpeza e 10.555 kits de higiene.

Barragem da Vale sobe alerta de emergência

Na cidade de Ouro Preto, onde ocorreu o deslizamento de uma barreira que soterrou casarão histórico, a barragem da Vale denominada Área IX, da Mina da Fábrica, subiu de nível 1 de emergência para o nível 2, nesta quinta-feira (13), devido às chuvas. Neste estágio, recomenda-se a retirada de pessoas vizinhas à estrutura.

De acordo com informações do G1, documento assinado por um funcionário da Vale afirma que a água na barragem alcançou seu maior nível máximo desde o início do monitoramento. “A barragem segue sendo inspecionada diariamente e monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela Geotecnia Operacional e Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG)”, diz o texto.

O documento diz ainda que não há pessoas na área de autossalvamento.

