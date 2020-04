60% dos novos leitos de SP foram ocupados em uma semana

“Mas, até sair no jornal, esse número já terá aumentado. Ou as pessoas ficam em casa e impedem a doença de se proliferar ou não haverá leito para elas em uma semana”, afirmou o secretário.municipal de Saúde, Edson Aparecido edit

247 - Com o maior número de mortes pela novo coronavírus, São Paulo também enfrenta o avanço da pandemia. De acordo com o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, 60% dos 1.662 leitos de baixa e média complexidade criados na cidade de São Paulo para pacientes com coronavírus foram ocupados em apenas uma semana.

“Mesmo com todos os leitos que ainda vamos instalar, os dados mostram que tudo será ocupado muito rapidamente. Seguramente a gente vai ocupar em um curto espaço de tempo”, afirmou Aparecido.

O hospital de campanha montado no Anhembi, na zona norte de São Paulo, foi inaugurado neste sábado (11) e recebeu os primeiros oito pacientes, dos 326 leitos disponíveis. O município prepara a instalação para ter capacidade total de 1,8 mil.

Das 1.124 mortes confirmadas no Brasil em decorrência da covid-19, 560 ocorreram no Estado de São Paulo, a maioria na capital.

