64% dos atletas em São Paulo são favoráveis à volta do futebol, diz sindicato

247 - Em pesquisa realizada com 511 atletas que atuam no Campeonato Paulista das séries A-1, A-2 e A-3 masculinas, além do torneio feminino, 64% afirmam que são favoráveis ao retorno do futebol no estado. 36% são contra a retomada das competições que foram paralisadas por conta da pandemia de Covid-19.

O levantamento foi feito pelo Sindicato dos Atletas de Futebol do Munícipio de São Paulo (Siafmsp) juntamente a consultoria Esporte Executivo.

Dentre os que são favoráveis pelo retorno, 52% afirmam que prefeririam continuar com a paralisação, mas que precisam financeiramente do retorno dos jogos.

