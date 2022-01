76% dos internados com Covid no Hospital Emílio Ribas não foram vacinados ou estão com imunização incompleta

Hospital Emílio Ribas, centro de referência no tratamento da Covid em São Paulo, possui 145 leitos de UTI enfermaria voltados para casos do gênero edit

247 - Dados do Hospital Emílio Ribas, unidade de referência no tratamento da Covid em São Paulo, apontam que 76% dos internados com a doença não se vacinaram ou não têm a vacinação completa. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o centro médico possui 145 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria voltados para o atendimento de casos do coronavírus e outras patologias.

Ainda conforme a reportagem, os pacientes que tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid há mais de quatro meses, e ainda não tomaram a dose de reforço, foram considerados com o esquema vacinal incompleto. O mesmo foi considerado para quem tomou a vacina de dose única (Janssen) há mais de dois meses e também não tomou a injeção de reforço.

No sábado (15), São Paulo voltou a registrar mais de mil novas internações decorrentes de complicações relacionadas à Covid-19. A média diária de novas internações é de 1.044.

