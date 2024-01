8/1: 'consolidação democrática só se dará com a prisão de todos os envolvidos, incluindo Bolsonaro', diz Lindbergh Farias

Apoie o 247

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) celebrou nesta segunda-feira (8) a defesa da democracia após bolsonaristas tentarem um golpe há exatamente um ano, no dia 8 de janeiro de 2023, invadindo e depredando os prédios dos Três Poderes em Brasília em uma "tomada do poder".

O parlamentar comemorou a vitória da democracia, mas ponderou que ela somente estará segura quando todos os envolvidos na intentona golpista forem presos, incluindo Jair Bolsonaro (PL), apontado como mentor intelectual dos golpistas.

"Hoje completa 1 ano dos atentados golpistas do 8 de janeiro! Felizmente, a Democracia venceu mas ela ainda corre perigo! A consolidação democrática só vai ser estabelecida com a prisão de todos os envolvidos naquela tentativa de golpe! Isso inclui Bolsonaro e os militares!", escreveu o deputado no X, antigo Twitter.

January 8, 2024

