86% das cidades paulistas que tiveram alta dos casos poderão reabrir o comércio na próxima semana

247 - Apesar de 191 municípios paulistas registrarem um crescimento dos casos de Covid-19 nas últimas semanas, o governo estadual irá permitir que 165 cidades reabram o comércio a partir da próxima segunda-feira (1). O número corresponde a 86% das cidades que tiveram alta nos casos da infecção.

Deste total, 124 cidades estão inseridas na fase 2 do plano de retomada da economia, onde shoppings centers , lojas e imobiliárias poderão funcionar. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, outras 41 cidades entrarão na fase 3, onde atividades como bares, restaurantes e salões de beleza poderão retomar suas operações.

Ainda conforme a reportagem, a flexibilização das medidas de isolamento para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus vai de encontro as afirmações feitas pelo governo do Estado de que a retomada das atividades teria início pelos municípios que apresentassem índices consistentes de queda dos casos da infecção.

O epidemiologista e professor da Faculdade de Medicina Paulo Lotufo, porém, avalia como um risco a decisão de reabrir o comércio em determinadas regiões. “É bastante contraditório, os critérios não foram bem definidos. A flexibilização só tem de começar a acontecer quando você tem uma redução consistente nos números. E são necessários pelo menos sete dias seguidos de queda para podermos afirmar isso”, disse Lotufo à reportagem.

