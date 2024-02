"A economia vai bem por conta da competência e do comportamento do Fernando Haddad", diz Lula

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilizou o seu discurso durante o lançamento da obra do primeiro túnel imerso da América Latina, que ligará o município de Santos ao Guarujá, para elogiar o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Quando a coisa vai mal no Brasil, a culpa é do ministro da Fazenda. Quando as coisas vão bem, é por conta do presidente da República. Então é preciso apenas equilibrar. A economia vai bem nesse momento por conta da competência e do comportamento do Fernando Haddad dirigindo a economia brasileira, inclusive com uma capacidade extraordinária de negociar com a Câmara e com o Senado”, disse Lula

continua após o anúncio

“Nada é de graça, e é importante vocês saberem que o meu partido, de 513 deputados, só tem 70. Então vocês imaginem a quantidade de conversas que têm que ser feitas para que a gente consiga aprovar uma coisa na Câmara dos Deputados. E este ano aconteceu algo mais que revolucionário: pela primeira vez no regime democrático, a gente consegue aprovar uma reforma tributária, aprovada pela Câmara e pelo Senado, com muita conversa”, completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: