'A família Bolsonaro tem alguém que não seja bandido?', questiona Frota ao citar ex-assessora de Flávio Bolsonaro

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) criticou nesta quarta-feira (28) o fato de a técnica em contabilidade Alessandra Ferreira de Oliveira, ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ter recebido R$ 407 mil de campanhas bolsonaristas nestas eleições. Ela também foi citada na investigação do escândalo das "rachadinhas", esquema que era o desvio de salários de assessores no gabinete do parlamentar quando ele ocupava um cargo na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro (Alerj).

"Alguém acha mesmo que essa família Bolsonaro tem alguém de bem, que não sejam bandidos? Agora tem mais essa Ex-assessora de Flávio citada em 'rachadinha' ganha R$ 407 mil de candidatos bolsonaristas", escreveu o parlamentar no Twitter.

