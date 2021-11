"A Justiça é um moedor de pretos", diz irmão de homem preso por engano

Alberto Meyrelles foi preso na quarta (17) após ser reconhecido por foto como autor do crime. Caso ocorreu em 2019 e ele foi uma das vítimas edit

Metrópoles - Trabalhador do Porto do Rio de Janeiro, Alberto Meyrelles de Santa Anna Júnior, de 39 anos, foi preso na manhã dessa quarta-feira (17/11), acusado de um crime, ocorrido em 2019, do qual é uma das vítimas. Ele foi reconhecido pela foto da carteira de habilitação de uma vítima de assalto, após sua carteira ser encontrada em um carro roubado.

Alberto Meyrelles teve o carro assaltado e todos os seus documentos foram levados pelos bandidos. A prisão dele foi decretada em maio deste ano, mas a Justiça negou três vezes a revogação da detenção do trabalhador.

“Ele foi assaltado e os mesmos bandidos cometeram outros roubos, deixando a carteira de documentos do meu irmão num carro. A vítima reconheceu meu irmão pela foto da CNH dele. Mas ele também era uma vítima, registrou ocorrência e nunca foi chamado para prestar qualquer tipo de esclarecimento. A Justiça negou por três vezes a revogação da prisão dele pedido pela Defensoria Pública. Nossa justiça é um moedor de pretos”, desabafa o irmão do homem preso por engano, o vendedor Augusto Meyrelles, de 30 anos, em entrevista ao Metrópoles.

