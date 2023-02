A mair apreensão da história sem colocar em risco uma vida humana: como a PF do Rio e o Exército fizeram para aprender 80 armas

Batizada de Desarmada, a operação contou com apuração minuciosa edit

247 - A Polícia Federal do Rio de Janeiro, em operação conjunta com o Exército, realizou a maior apreensão de armas de fogo da história da corporação no estado na quarta-feira (15).

Foram apreendidas em duas lojas de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, 80 armas, entre elas 68 fuzis, 12 revólveres de calibres restritos, além de 204 carregadores de fuzis e milhares de munições de diversos calibres, incluindo restritos.

A ação também resultou na prisão de quatro pessoas, incluindo um policial federal aposentado. Outros três responsáveis e funcionários das lojas, que não tiveram os nomes revelados, foram presos.

Batizada de Desarmada, a operação apurou que a venda inicial acontecia nessas lojas, cujas autorizações estavam suspensas após elas infringirem normas pré-estabelecidas na legislação.

No entanto, os responsáveis pelos estabelecimentos continuaram com a venda ilegal de armas de fogo.

Caso sejam confirmadas as irregularidades, os responsáveis podem ser enquadrados nos crimes de comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessório, posse ilegal de armas de fogo, munição e acessório de uso restrito e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, cujas penas podem chegar, respectivamente, a 12, 6 e 3 anos de prisão, além de multa.

Um dos agravantes para os dois estabelecimentos é o fato de que foram encontradas e apreendidas armas que não poderiam estar lá, pois não estavam no acervo do Exército.

