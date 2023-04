A partir de maio, trabalhadores da Mercedes em São Bernardo terão contrato de trabalho suspenso temporariamente

Apoie o 247

247 — A partir de maio, cerca de 1,2 mil trabalhadores da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo terão seus contratos de trabalho suspensos por um período de dois a três meses. Essa decisão foi tomada em uma assembleia realizada na última quinta-feira entre a montadora e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e já estava prevista no acordo coletivo de trabalho da fábrica. A Mercedes-Benz também está negociando layoff de até dois meses para os funcionários da fábrica de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Durante o período de suspensão do contrato, os trabalhadores receberão salário líquido integral e serão submetidos a um curso de capacitação profissional. A Mercedes-Benz afirmou em nota que está comprometida em buscar alternativas em conjunto com o sindicato para gerenciamento do volume de produção diante da demanda de mercado.

Os funcionários que entrarão em layoff agora terão garantia de retorno à fábrica, e não serão afetados em um eventual próximo layoff, caso seja necessário. A queda na demanda por caminhões é um dos motivos para a adequação da produção, juntamente com a falta de peças e altas taxas de juros no país. Em 2022, houve uma antecipação na compra de caminhões devido à entrada em vigor do Euro 6, em janeiro deste ano, o que também contribuiu para a queda na demanda este ano. A fábrica de São Bernardo conta com cerca de 8 mil trabalhadores, dos quais 6 mil estão na produção.

