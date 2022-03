À polícia, Monark alega ter 'conhecimento superficial' sobre nazismo e omite estar bêbado

À época, ele alegou que havia bebido ao fazer a defesa do nazismo edit

Apoie o 247

ICL

247- Investigado por defender a existência de um partido nazista no Brasil, o influencer Bruno Aib, conhecido como Monark, alegou em depoimento à Polícia Civil, nesta quarta-feira (9), que "tem conhecimento superficial" sobre o nazismo. A reportagem é do portal G1;

No depoimento, não citou, porém, que estava bêbado quando deu a declaração – argumento usado por ele ao pedir desculpas na ocasião.

O depoimento ocorreu no 4º Distrito Policial (DP), na Consolação, porque o 78º DP, nos Jardins, que investiga o caso, está em reformas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As duas delegacias ficam no Centro da capital paulista.Monark é investigado criminalmente por suspeita de ter infringido o artigo 20 da lei 7.716, de janeiro de 1898, que pune com "reclusão de uma a três anos e multa" quem "praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional."

O Ministério Público (MP) acompanha de fora a investigação policial e apura o caso nas esferas criminal e cível. A reportagem não conseguiu localizar Monark ou sue defesa para comentarem o assunto até a última atualização desta reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE