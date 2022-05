“A prioridade é eleger Lula”, diz André Ceciliano sobre palanque no Rio

Sobre a eleição no estado, André Ceciliano reafirmou apoio à pré-candidatura de Marcelo Freixo, mas afirmou que é preciso resolver o impasse com o PSB sobre a vaga ao Senado edit

247 - O deputado André Ceciliano (PT), que lidera a disputa ao Senado no Rio de Janeiro, participou do programa Giro das Onze, da TV 27, e falou sobre o impasse na formação do palanque no estado para as eleições de outubro.

Ceciliano reafirmou que a prioridade é garantir a eleição do ex-presidente Lula e defende que seja cumprido o acordo estabelecido com o PSB para a eleição do deputado federal Marcelo Freixo, pré-candidato ao governo.

“A prioridade aqui é o presidente Lula. É eleger o presidente Lula”, disse, reforçando que será o candidato ao Senado para garantir a aprovação das reformas necessárias para o país. “Quando a opinião publicada fizer pressão, ele [Lula] vai poder contar com o meu voto no Congresso. Eu não vou correr quando a opinião publicada fizer pressão como corre alguns”, cutucou o deputado.

Ceciliano disse que a legenda tem um compromisso com a direção nacional do PSB, que teria o candidato ao governo e o PT o indicou para o Senado. “É isso que está acordado. É isso que a gente espera que seja cumprido. Se não for possível, eu serei candidato. Tenho o apoio do presidente Lula, da direção nacional e do estado”, advertiu ele, se referindo a tentativa de setores do PSB de lançar Alessandro Molon candidato ao Senado.

“Acho que é preciso cumprir os acordos O PSB está insistindo com uma candidatura de Molon. O nosso palanque é o do Marcelo Freixo. Isso está claro e ele sabe disso. Tem alguns membros do diretório estadual chamando uma reunião para retirar o apoio ao Marcelo Freixo por conta dessa questão do Molon. Eu sou a favor de manter o apoio. Agora, se mantiver, não dá para ter dois candidatos na chapa. Se acontecer de ter dois candidatos ao Senado, o Marcelo Freixo pode não ter o tempo de televisão do Partidos dos Trabalhadores aqui do Rio de Janeiro”, acrescentou.

