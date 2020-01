A regalia de Ricardo Salles no embarque para Brasília

Ao embarcar nesta segunda-feira (27) para Brasília, em São Paulo, em vez de aguardar o voo com os demais passageiros, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, optou por ir diretamente até o avião de carro particular, conta Lauro Jardim edit

247 - Na tarde desta segunda-feira (27), conta Lauro Jardim, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve no aeroporto de Congonhas, onde embarcaria para Brasília.

Quando os passageiros do voo 3724 da Latam estavam no ônibus em direção à aeronave, o motorista precisou parar para que um carro particular passasse à frente.

"Depois de alguns minutos, sai do carro o ministro Salles, escoltado por uma pessoa com a identificação da PF, e sobe as escadas antes do resto dos mortais", conta o jornalista.