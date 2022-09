A tática de Daniel Silveira para conseguir disputar as eleições

Apoie o 247

247 - “O deputado Daniel Silveira planeja esgotar as possibilidades de recursos no processo que tenta impugnar sua candidatura e ganhar tempo para conseguir disputar as eleições”, informa o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles.

“A tática é a mesma que adotou no inquérito dos atos antidemocráticos, em que acabou condenado pelo Supremo Tribunal Federal”, acrescenta.

“Nesta sexta-feira (2), o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro formou maioria para cassar a candidatura de Silveira ao Senado. O julgamento, contudo, foi paralisado após dois pedidos de vista”, destaca.

