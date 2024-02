A Vale tem que pagar, diz Lula sobre Mariana e Brumadinho

Apoie o 247

247 - O presidente Lula pressionou a Vale a enfrentar as consequências do desastre ambiental provocado pela mineradora em Brumadinho-MG. A declaração foi dada durante entrevista à Rádio Itatiaia nesta quinta-feira (8). O presidente abordou a necessidade premente de a Vale assumir sua responsabilidade integral pelos danos causados em Brumadinho, ressaltando a importância de garantir indenizações adequadas e abordar as consequências do desastre.

Lula expressou sua determinação em transformar a BR381, onde está localizada Brumadinho, em um símbolo de vida e desenvolvimento. "Queremos terminar a BR381 definitivamente e transformá-la na 'BR da Vida'".

Ao comentar sobre a situação de Brumadinho e Mariana, Lula destacou que o assunto ainda não foi diretamente abordado em sua gestão, mas ressaltou a necessidade urgente de ações efetivas. "A discussão sobre Mariana e Brumadinho não chegou à minha mesa ainda. Os movimentos devem ser os beneficiários desse dinheiro. A Vale ainda não resolveu o problema e finge que nada aconteceu. A Vale tem que pagar. Vamos encontrar uma solução".

O presidente enfatizou a importância de a Vale enfrentar as consequências de suas ações e cumprir suas obrigações para com as comunidades afetadas: "É hora de a Vale assumir sua responsabilidade. O povo de Brumadinho e região merece justiça e reparação pelos danos causados".

