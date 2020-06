Abertura de shoppings populares causa aglomeração em SP

247- A reabertura de shoppings populares e galerias, após acordo do prefeito Bruno Covas (PSDB) com organizações que representam o setor, causou aglomerações nas regiões do Brás e do Pari, redutos tradicionais do comércio no centro de São Paulo, na manhã de hoje. A reportagem é do portal UOL.

A reportagem presenciou ao menos dois grandes focos de aglomeração na rua Tiers, entre os dois bairros, próximos a shoppings que funcionam na região vendendo roupas e produtos de vestuário em geral.

Muitos clientes disputavam espaço nas ruas e calçadas, e uma imensidão de sacolas, sacos, carrinhos de compras e derivados dava o tom na região.

Segundo relatos de comerciantes do Brás, logo às 6h, no início do dia, houve muita aglomeração, com lojistas e clientes chegando às ruas do bairro.

Em algumas lojas, havia filas para a entrada de clientes. A reportagem no entanto, observou alguns locais que não estão seguindo todas as determinações, como medir a temperatura dos clientes.

Dezenas de policiais militares faziam ronda na região, mas não havia qualquer fiscalização da prefeitura.

