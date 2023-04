Absolvido de todas as acusações da Lava Jato, Pezão diz que "resgata sua dignidade"

Apoie o 247

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão disse que a sua absolvição das acusações de corrupção representa o “fim da espetacularização da franquia da Lava Jato do Rio de Janeiro”. A declaração faz referência à decisão da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), da quarta-feira (12), que o absolveu de todas as acusações apresentadas pela Lava Jato no.

“Sempre confiei na Justiça, saímos da espetacularização da franquia da Lava-Jato do Rio de Janeiro”, disse o ex-governador ao jornal O Globo. Pezão havia sido condenado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa pelo juiz Marcelo Bretas, em 2019.

O magistrado foi afastado de suas funções na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no dia 28 de fevereiro deste ano por infrações na condução de processos da franquia fluminense da Lava Jato.

Em nota, a defesa de Pezão destacou que as denúncias do Ministério Público Federal (MPF) contra o político foram lastreadas em "delações mentirosas".

"Trata-se de decisão que resgata a dignidade e honra do ex-governador, que teve seu mandato precocemente interrompido e ficou mais de um ano injustamente preso, com base em delações mentirosas e ilações do Ministério Público Federal. Ganham a democracia e o Estado de Direito", diz um trecho da nota assinada pelo escritório Mirza & Malan Advogados.

