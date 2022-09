Ação simbólica defende democracia e "Independência popular" no Museu do Ipiranga

Juventude do MST denunciou os ataques à democracia e defendeu uma "Independência popular" para resolver os problemas da população no Museu do Ipiranga, em São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

MST - Um grupo de militantes da juventude do MST, do Levante Popular da Juventude e do Movimento Brasil Popular fez um protesto simbólico no Museu do Ipiranga, em São Paulo, nesta quarta-feira, no 7 de setembro.

O protesto denuncia os ataques à democracia feitos pelo presidente Jair Bolsonaro e defende uma "Independência popular" para resolver os problemas da população, em referência aos 200 anos da Independência do Brasil.

Foram estendidas duas faixas no Monumento à Independência, com as frases "Por um Independência Popular" e "Democracia Sempre - #forabolsonaro", no Parque da Independência, onde fica o Museu do Ipiranga, que reabriu nesta semana depois de nove anos.

"Só é possível ser um país soberano se conduzirmos nosso destino em direção ao bem-estar de todo povo brasileiro. Só seremos independentes se construirmos um Projeto Popular e Soberano em nosso país", disse Renata Menezes, da juventude do MST.

"Precisamos de uma grande mobilização nacional para derrotar, nas urnas e nas ruas, o neofascismo. A organização popular é a nossa principal força. Precisamos, desde já, construir Comitês Populares, para que o povo brasileiro seja o protagonista das transformações estruturais necessárias", completa.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.