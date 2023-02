"Acelerem os trabalhos", determinou Lula a ministros sobre tragédia no litoral de São Paulo

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) se reuniu na tarde desta quarta-feira (22) com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação), Renan Filho (Transportes), Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional), Jader Filho (Cidades) e o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo.

"Acelerem os trabalhos", determinou o presidente em relação à tragédia que se abateu sobre o litoral de São Paulo. Diante da chuva mais forte já registrada na história do país, a região sofreu com alagamentos e deslizamentos de terra. Até o momento, foram confirmados 49 óbitos. São mais de 1.730 desalojados e 1.799 desabrigados.

Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, "Lula pediu que seus ministros se empenhem ao máximo para restabelecer a prestação de serviços públicos para que a vida das pessoas comece a voltar ao normal o quanto antes".

O trabalho integrado e interministerial do governo federal no auxílio a São Paulo já permitiu a liberação de mais de R$ 7 milhões do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). São itens como cestas básicas e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, além de colchões e combustível. A previsão é de que sejam atendidas mais de 73,8 mil pessoas.

"Inclusive foi uma orientação que demos a pedido do presidente Lula, que os planos não ficassem apenas na ajuda humanitária, mas que já fossem trabalhados os planos de restabelecimento e reconstrução da cidade”, indicou o ministro", contou Waldez Góes.

