Acidente com oito veículos deixa mortos e feridos em Anel Rodoviário

Ao menos duas pessoas morreram após acidente no Anel Rodoviário, altura do KM 538, no bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG) edit

247 - Um acidente envolvendo oito veículos, sendo três caminhões e cinco carros menores, deixou na noite dessa sexta-feira (10) duas pessoas mortas e seis feridas, no Anel Rodoviário, altura do KM 538, no bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG). As informações foram publicadas pelo portal G1.

De acordo com o major Frederico Roberto Prado, comandante da 1ª Companhia de Policiamento Rodoviário, "inicialmente teve uma colisão entre dois veículos de passeio na faixa da esquerda".

"Uns 20 minutos após esse acidente, a Via 040 chegou para auxiliar e fazer a sinalização. Momento em que desceu um caminhão (carregado) com a bebida, pelas primeiras informações na faixa da esquerda, perdeu o freio, não conseguiu parar e gerou o segundo acidente", afirmou.

O motorista Claudir Ferreira estava envolvido no primeiro acidente. "Nós colidimos, a Via 040 veio nos socorrer, sinalizou toda a via e aconteceu isso tudo. Tive tempo de correr para não ser arrastado. Nascemos de novo", disse.

Um radar da área foi danificado.

Cinco equipes dos bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro aos feridos. Três deles ficaram presos às ferragens.

