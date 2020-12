Acidente deixa cinco mortos de uma mesma família em Minas

247 - Cinco pessoas de uma mesma família morreram, na manhã desta sexta-feira (25), em um acidente na BR-135, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. Um carro de passeio onde elas estavam invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão-baú, informou o Corpo de Bombeiros.

"O motorista relatou que o carro invadiu a contramão de forma repentina e ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. Quatro vítimas foram arremessadas e um homem ficou preso com as pernas às ferragens. É uma cena triste numa data tão importante como essa", disse o tenente Walderides Cangussu, de acordo com relato publicado pelo portal G1.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a família saiu de Itapecerica da Serra (SP) com destino à Bahia. "No veículo, viajavam um casal com dois filhos (um adolescente e uma menina de 11 anos), e outro homem adulto, que também faz parte da família, mas ainda não sabemos o grau de parentesco", disse o cabo da PM Eduardo Mesquita. "As vítimas ficaram desfiguradas e não foi possível identificar quem digira o carro", complementou.

O caminhoneiro não ficou ferido.

