Acidente grave deixa quatro mortos e cinco feridos, da mesma família

A família morava em Juatuba, na Grande BH, e ia ao aeroporto para uma viagem a Foz do Iguaçu, no Paraná edit

247 - Quatro pessoas morreram em um grave acidente no km 477 na madrugada desta sexta-feira (19) do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Outras cinco pessoas, da mesma família, ficaram feridas. A batida aconteceu na altura do bairro Engenho Nogueira, na Região da Pampulha.

De acordo com informação foi publicada no portal G1, a família morava em Juatuba, na Grande BH, e ia ao aeroporto para uma viagem a Foz do Iguaçu, no Paraná.

A Polícia Militar Rodoviária informou que uma van bateu em uma carreta quebrada na pista, parada na faixa da esquerda.

Segundo o balanço preliminar, no veículo estavam 10 mulheres da mesma família - entre irmãs e primas -, além do motorista, que não era parente delas.

"Neste tipo de colisão a gente tem o painel [do veículo] que acaba prendendo os membros inferiores das vítimas", disse o tenente do Corpo de Bombeiros Leonardo Botelho. "O trabalho foi fazer a retirada das ferragens que estavam sobre as vítimas, principalmente as vítimas que estavam mais à frente: motorista e a passageira que estava ao lado. As vítimas que estavam mais atrás, a retirada foi mais tranquila", afirmou.

