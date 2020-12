Acidente grave deixa um morto e 15 feridos no Rio

Uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas, após uma van, que fazia transporte irregular, capotar no canteiro lateral da Avenida Brasil, no município do Rio edit

247 - Uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas, após um acidente por volta das 5h30 desta quarta-feira (16), com uma van na Avenida Brasil, no município do Rio. O veículo, que fazia transporte irregular, capotou e caiu no canteiro lateral da pista sentido Centro.

Testemunhas disseram que o pneu da van estourou e o veículo começou a capotar. O acidente ocorreu por volta das 5h30 e chegou a deixar marcas no asfalto.

Os passageiros não usaram cintos de segurança, que estavam virados. Pertences dos ocupantes e peças do veículo ficaram espalhados pelo asfalto.

De acordo com o site do Detran, a van estava circulando com a documentação vencida. O último licenciamento do veículo foi em 2017.

O conhecimento liberta. Saiba mais