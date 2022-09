Acompanhado por Alckmin, Haddad inicia roteiro de agendas pelo interior de São Paulo

Alckmin tentará quebrar a resistência do eleitorado do interior ao nome do petista edit

Apoie o 247

ICL

247 - Candidato a governador de São Paulo, Fernando Haddad (PT) inicia nesta sexta-feira (2) um roteiro de agendas pelo interior do estado, na companhia do ex-governador tucano Geraldo Alckmin, hoje no PSB e candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula (PT).

Ourinhos, Bauru, Jaú, Assis, Botucatu e Avaré estão no itinerário, segundo o Estado de S. Paulo, assim como Marília, que é o centro de uma região em que Haddad enfrenta resistência do eleitorado, de acordo com sondagens da campanha petista. Nesse contexto, Alckmin entra em cena como figura que pode ajudar Haddad a conquistar votos no local.

Enquanto acompanha Haddad, Alckmin deixa Lula sozinho em campanha pelo Norte do país. O ex-governador tem, no entanto, a missão de arregimentar apoio de prefeitos paulistas a Lula e, claro, a Haddad.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.