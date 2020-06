"Acordo por cima está na mesa", diz Margarida Salomão

"Nós, do PT e da esquerda, vamos recusá-lo", disse a deputada do PT edit

247 - A deputada Margarida Salomão (PT-MG) criticou neste sábado, 27, o acordo que está sendo construído por setores da elite econômica e da direita do País para a manutenção de Jair Bolsonaro no governo, mesmo com o descaso com a pandemia e com os crimes de responsabilidade praticados por ele.

"Bolsonaro é um genocida. Tudo bem, dizem os capitalistas, desde que agenda neoliberal siga. É o que propôs editorial do Globo de semanas atrás. É o que sela o pedido de 'tolerância' de um medíocre FHC", disse Margarida pelo Twitter.

"O acordo por cima está na mesa. Nós, do PT e da esquerda, vamos recusá-lo", acrescentou.

Neste sábado, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, articulador do golpe parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff em 2016, disse que a sociedade precisa ter mais tolerância com Jair Bolsonaro. "Nós criamos uma democracia que é relativamente jovem e já tiramos dois presidentes. É muita coisa. Eu acho que tem que ter um pouco mais de tolerância”, disse FHC.

