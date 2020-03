Acuado na CPMI das Fake News, Eduardo Bolsonaro afirma que é censurado

Com Joice de líder:



-todos membros do PSL foram trocados na CPMI dos Memes



-PSL passou a orientar pela derrubada do veto 56 do PR Bolsonaro,ou seja,ela quer triplicar pena de crimes contra honra cometidos na internet. Já sabe qual único tipo de pessoa q vai sofrer essa pena né? pic.twitter.com/TX4HcPyqQh