Acusado de atacar Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi é expulso do PSL

O economista e empresário Eduardo Fauzi, acusado de ser um dos autores do atentado ao Porta dos Fundos, era filiado ao PSL desde outubro de 2011 edit

247 - O empresário e ecominista Eduardo Fauzi Richard Cerquise, acusado de ser um dos autores do atentado à sede da produtora do Porta dos Fundos, foi expulso do PSL nesta segunda feira (6). Ele era filiado ao partido desde outubro de 2011.

Imagens de câmeras de segurança mostram que Eduardo Fauzi foi um dos responsáveis por atirar coquetéis molotov no prédio da produtora. Dias após o atentado, Eduardo fugiu para a Rússia.

Segundo o Globo, o Ministério da Justiça e o Itamaraty pensam em assinar o pedido de extradição de Eduardo Fauzi.