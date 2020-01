Acusado de atentado contra Porta dos Fundos diz que não voltará ao Brasil

247 - Após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou pedido de habeas corpus suspendendo o mandado de prisão, a defesa de Eduardo Fauzi, apontado pelo Polícia do Rio de Janeiro como um dos responsáveis pelo ataque à produtora do grupo humorístico Porta dos Fundos, afirmou em nota que, diante da decisão judicial, Fauzi deve permanecer na Rússia, onde está desde 29 de dezembro.

Pelas redes sociais, Fauzi disse que tinha passagem aérea para retornar ao Brasil nesta quinta-feira, mas não voltará.

"A defesa orientou Eduardo a não retornar ao Brasil, haja vista haver sérias discussões acerca da legalidade da decretação da sua prisão temporária. A orientação visa assegurar seu direito à liberdade e impedir que Eduardo seja segregado de forma ilegal, o que seria um erro insanável, diante da condição de presumivelmente inocente", afirma a nota, assinada pelos advogados Diego Rossi Moretti e Jonas de Oliveira.