Acusado de feminicídio e de se deitar ao lado do corpo da esposa para dormir é julgado nesta quarta-feira

247 - O rapaz Rodrigo Alves de Oliveira, acusado de assassinar a esposa dele, Karina Tedesco Palmeira, de 24 anos, com socos e ainda se deitar ao lado do corpo para dormir após o crime, em Votorantim (SP), é julgado nesta quarta-feira (11). O feminicídio foi registrado no dia 17 de maio de 2018.

Os policiais encontraram marcas de sangue no quarto e no banheiro. De acordo com a Polícia Militar, o réu disse que havia discutido com a mulher durante a madrugada e que ela estava alterada durante a briga. A informação foi publicada pelo portal G1.

O rapaz afirmou ter percebido que a esposa estava desacordada somente na manhã seguinte. Rodrigo chamou a emergência e foi até o hospital, onde a morte dela foi confirmada.

Ele foi preso por feminicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba.

O rapaz havia sido denunciado por uma ex-namorada por agressão em 2015, três anos antes do crime.

