Acusado de matar Marielle, Élcio de Queiroz diz que achou munição de fuzil na rua

247 - Élcio Vieira de Queiroz, que junto com Ronnie Lessa respondem na Justiça pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, disse em interrogatório nesta quinta-feira, (12), que a municição de fuzil que estava dentro do seu carro quando foi preso ele havia encontrado num canteiro em frente à sua casa. O depoimento foi dado no âmbito de um processo que ele responde por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Sobre as duas pistolas e as mais de cem munições encontradas em sua casa, Queiroz afirmou que foram compradas na época em que era policial. Segundo ele, o armamento servia apenas para garantir a segurança de sua família. Já sobre as oito munições de fuzil encontradas embaladas dentro de seu carro, Queiroz afirmou que as encontrou na noite anterior ao dia em que foi preso, em um canteiro em frente à sua casa.

Queiroz disse que decidiu guardar as armas porque ficou preocupado com a segurança dos moradores, que poderiam detoná-las por acidente.

Essa versão, no entanto, difere da que consta na denúncia, onde policiais afirmam que, no momento do flagrante, Queiroz teria dito que as munições eram dele.