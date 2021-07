Acusado de pedir propina, Aécio rebate Doria e diz que ele 'nunca foi do PSDB'

247 - O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), segundo o UOL, rebateu nesta segunda-feira (19) as declarações do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que afirmou que o parlamentar "gosta de fazer conchavo político com o centrão para prejudicar o Brasil".

Aécio disse que Doria "nunca foi do PSDB" e usou a sigla para "seus projetos pessoais, como quer fazer mais uma vez", em referência a possível candidatura presidencial do atual governador em 2022. O deputado ainda lembrou da campanha de 2018, na qual Doria se aliou a Bolsonaro. "Ele deveria usar sua verve para explicar, por exemplo, a humilhação a que está submetendo o seu padrinho, o ex-governador Geraldo Alckmin, e para explicar o inesquecível Bolsodoria, esse sim, o único conchavo político que o PSDB fez com Bolsonaro".

Doria havia lamentado a presença de Aécio no PSDB, lembrando do episódio em que o atual deputado pediu propina a Joesley Batista, da JBS.

